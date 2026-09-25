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Türkiye Fransa maçına hazır! Soyunma odasındaki atmosferden görüntüler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlıların 3 puan hedefiyle çıkacağı kritik karşılaşma öncesinde iki takımın soyunma odaları hazır hale getirildi. İşte Kocaeli'deki dev randevu öncesinde soyunma odalarından görüntüler...

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 21:00 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 21:01
Türkiye Fransa maçına hazır! Soyunma odasındaki atmosferden görüntüler

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar tamamlanırken millilerin soyunma odası da futbolcuların gelişine hazırlandı.

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MİLLİLERİN SOYUNMA ODASINDA SON HAZIRLIKLAR

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların Fransa karşısında giyeceği formalar ve maç ekipmanları soyunma odasındaki yerlerini aldı. Karşılaşma öncesinde millilerin soyunma odasından görüntüler de paylaşıldı.

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HEDEF FRANSA KARŞISINDA 3 PUAN

UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı amaçlayan Türkiye, taraftarının önünde güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'deki mücadeleden 3 puanla ayrılarak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN SOYUNMA ODALARI HAZIR

Dev karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı'nın soyunma odasında da hazırlıklar tamamlandı. Her iki takımın formaları ve maç malzemeleri yerleştirilirken soyunma odaları futbolcuların gelişini beklemeye başladı.

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