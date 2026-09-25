A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar tamamlanırken millilerin soyunma odası da futbolcuların gelişine hazırlandı.

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların Fransa karşısında giyeceği formalar ve maç ekipmanları soyunma odasındaki yerlerini aldı. Karşılaşma öncesinde millilerin soyunma odasından görüntüler de paylaşıldı.

Türkiye ilk maçından galibiyetle ayrılmak amacında

HEDEF FRANSA KARŞISINDA 3 PUAN

UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı amaçlayan Türkiye, taraftarının önünde güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'deki mücadeleden 3 puanla ayrılarak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN SOYUNMA ODALARI HAZIR

Dev karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı'nın soyunma odasında da hazırlıklar tamamlandı. Her iki takımın formaları ve maç malzemeleri yerleştirilirken soyunma odaları futbolcuların gelişini beklemeye başladı.