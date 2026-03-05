Aliağa Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı sona eriyor. Aliağa Futbol A.Ş. ve Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak.
aPara'dan dönüşümlü olarak yayınlanan Aliağa Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER:
ALİAĞA FUTBOL A.Ş.: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Emre Keskin, Ahmet İlhan Özek, Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya, Suat Kaya, Sergen Piçinciol, Tahir Babaoğlu
GENÇLERBİRLİĞİ: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Tunahan Ergül, Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren, Atakan Çankaya, Gianni Bruno, D. Akkuş
ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.