Haberler
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
GOL | Aliağa FK 0-3 Gençlerbirliği
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 22:08
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Gençlerbirliği, 68. dakikada Samed Onur'un attığı golle Aliağa FK karşısında skoru 3-0’a getirdi.
