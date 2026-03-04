Beyoğlu Yeniçarşıspor, Kocaelispor'u ZTK'da 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla birlikte iki takım da turnuvadan elendi.
GOL
Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor: 1-0 | Alhan Kurtoğlu
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada sol taraftan Churlinov'un kullandığı kornerde kaleci Beytullah, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Keita'nın bekletmeden vuruşunda Ali Keten meşin yuvarlağı kale çizgisinin önünden uzaklaştırdı.
41. dakikada sol taraftan Keita'nın kullandığı serbest atışta penaltı noktasında yükselen Smolcic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
49. dakikada Kocaelispor savunmasının arkasına sarkan Mustafa Kaçan, orta alanda Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Melih Akdemir, faul kararı vererek Rivas'ı sarı kartla cezalandırdı. Ardından VAR tarafından pozisyonun monitörde incelenmesi tavsiye edildi.
52. dakikada VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem Melih Akdemir, sarı kartı iptal ederek Rivas'ı direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.
57. dakikada sağ tarafta aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Emir Terzi'nin ara pasında Alhan Kurtoğlu'nun kale önünden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
83. dakikada sağ tarafta topla buluşan Agyei'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Beytullah'da kaldı.
ZTK'DA PROGRAM
5 Mart Perşembe
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)