Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. İki takım da son karşılaşmadan alacağı galibiyetle grup aşamasını tamamlamak amacında.
A Spor'dan yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ZTK'DA PROGRAM
4 Mart Çarşamba
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)