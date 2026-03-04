Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. İki takım da son karşılaşmadan alacağı galibiyetle grup aşamasını tamamlamak amacında.

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'dan yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.