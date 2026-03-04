CANLI YAYIN
Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. İki takım da son karşılaşmadan alacağı galibiyetle grup aşamasını tamamlamak amacında. A Spor'dan yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :04 Mart 2026 , 20:19
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. İki takım da son karşılaşmadan alacağı galibiyetle grup aşamasını tamamlamak amacında.

A Spor'dan yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ZTK'DA PROGRAM

4 Mart Çarşamba

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

