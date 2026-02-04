Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan an! Ambulansla hastaneye götürüldü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ikinci yarısında herkesi korkutan bir an yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Ahmed Kutrucu ile sarı siyahlı ekibin file bekçisi İsa Doğan çarpıştı.

İki futbolcu bir anda yerde kaldı ve tedavilerinin yapılması için sağlık ekipleri sahaya girdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan talihsiz olay sonrasında tedavileri gerçekleştirilen futbolculardan Ahmed Kutucu kenara gelirken yerine Ismail Jakobs girdi.

Bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılan İsa Doğan'ın elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. İsa'nın ardından oyuna Mücahit Serbest oyuna devam etti.