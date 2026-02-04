SON DAKİKA
Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan an! Ambulansla hastaneye götürüldü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Maçın ikinci yarısında sarı kırmızılıların gurbetçi futbolcusuyla konuk takımın kalecisi İsa Doğan çarpıştı. Doğan, saha içine giren ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2026 , 21:42 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2026 , 21:50
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ikinci yarısında herkesi korkutan bir an yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Ahmed Kutrucu ile sarı siyahlı ekibin file bekçisi İsa Doğan çarpıştı.

İki futbolcu bir anda yerde kaldı ve tedavilerinin yapılması için sağlık ekipleri sahaya girdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan talihsiz olay sonrasında tedavileri gerçekleştirilen futbolculardan Ahmed Kutucu kenara gelirken yerine Ismail Jakobs girdi.

Bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılan İsa Doğan'ın elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. İsa'nın ardından oyuna Mücahit Serbest oyuna devam etti.

Galatasarayın yeni transferi Renato Nhaga İstanbuldaGalatasarayın yeni transferi Renato Nhaga İstanbulda
Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da

