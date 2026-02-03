SON DAKİKA
Samsunspor - Bodrum FK | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Samsunspor evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karadeniz temsilcisi topladığı 6 puanın ardından hata yapmadan evinde kazanmak amacında. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 15:26
İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji

BODRUM FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım, Pusat Şafak, Gabriel Obekpa, Yusuf Sertkaya, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, Samet Yüksel, Enes Öğrüce, Saadettin Efe Şahin, Utku Emre Kırtay

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

