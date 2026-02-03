Samsunspor - Bodrum FK | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Samsunspor evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karadeniz temsilcisi topladığı 6 puanın ardından hata yapmadan evinde kazanmak amacında.
A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji
BODRUM FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım, Pusat Şafak, Gabriel Obekpa, Yusuf Sertkaya, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, Samet Yüksel, Enes Öğrüce, Saadettin Efe Şahin, Utku Emre Kırtay