Samsunspor - Bodrum FK: 2-0 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta karşılaşmaları Samsun'da devam etti. Samsunspor, evinde ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 15:26 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2026 , 17:38
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile evinde karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci devresinde Marius Mouandilmadji sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Golcü futbolcu uzatmalarda da farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti. Son haftada ise Antalyaspor'un konuğu olacak.

Samsunspor evinde Bodrum FK'yı ağırladı (AA)Samsunspor evinde Bodrum FK'yı ağırladı (AA)

GOLLER

Samsunspor - Bodrum FK: 1-0 | Marius Mouandilmadji

GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Marius Mouandilmadji)

Samsunspor - Bodrum FK: 2-0 | Marius Mouandilmadji

GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Marius Mouandilmadji)

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

