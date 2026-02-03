Samsunspor - Bodrum FK: 2-0 | Ziraat Türkiye Kupası

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile evinde karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci devresinde Marius Mouandilmadji sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Golcü futbolcu uzatmalarda da farkı ikiye çıkaran isim oldu.
Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti. Son haftada ise Antalyaspor'un konuğu olacak.
Samsunspor evinde Bodrum FK'yı ağırladı (AA)
GOLLER
Samsunspor - Bodrum FK: 1-0 | Marius Mouandilmadji
Samsunspor - Bodrum FK: 2-0 | Marius Mouandilmadji
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
3 ŞUBAT 2026 SALI
18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR