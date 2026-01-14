Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor - Gençlerbirliği: 0-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı.
İki takımın 45 dakika boyunca gol atamadığı mücadelenin ikinci devresinde dengeyi bozan isim 89'da Zan Zuzek oldu ve Alkaralar 3 puanı kaptı.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Akrepler ise yine puanla tanışamadı.
Antalyaspor bir sonraki maçında Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza yayı üzerinden kaleye çektiği şutta kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.
21. dakikada Ensar Tivsiz'in sağ kanattan gönderdiği ortaya ceza alanında Boli'nin kafa vuruşunda Erhan topun sahibi oldu.
45+1. dakikada Metehan'ın topuk pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşu az farkla yandan autta çıktı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
14 OCAK ÇARŞAMBA
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)