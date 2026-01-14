Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor - Gençlerbirliği: 0-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı.

İki takımın 45 dakika boyunca gol atamadığı mücadelenin ikinci devresinde dengeyi bozan isim 89'da Zan Zuzek oldu ve Alkaralar 3 puanı kaptı.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Akrepler ise yine puanla tanışamadı.

Antalyaspor bir sonraki maçında Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Eyüpspor'u ağırlayacak.