Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor - Gençlerbirliği: 0-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında İki Süper Lig takımı karşı karşıya geldi. Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Giriş Tarihi :14 Ocak 2026 , 15:27 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2026 , 17:23
Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı.

İki takımın 45 dakika boyunca gol atamadığı mücadelenin ikinci devresinde dengeyi bozan isim 89'da Zan Zuzek oldu ve Alkaralar 3 puanı kaptı.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Akrepler ise yine puanla tanışamadı.

Antalyaspor bir sonraki maçında Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza yayı üzerinden kaleye çektiği şutta kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.

21. dakikada Ensar Tivsiz'in sağ kanattan gönderdiği ortaya ceza alanında Boli'nin kafa vuruşunda Erhan topun sahibi oldu.

45+1. dakikada Metehan'ın topuk pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşu az farkla yandan autta çıktı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

14 OCAK ÇARŞAMBA

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

