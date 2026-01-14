Ziraat Türkiye Kupası | Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları devam ediyor.
B grubunda mücadele veren Samsunspor, Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanında 3 puan arıyor. Kırmızı beyazlıların tek hedefi kazanarak ligin ikinci yarısına moralli başlamak.
CANLI İZLE
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GOLLER
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-1 | Marius Mouandilmadji
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-2 | Yalçın Kayan
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-2 | Burak Süleyman
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-3 | Celil Yüksel
Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-4 | Tahsin Bülbül
İLK 11'LER
ALİAĞA FUTBOL A.Ş.: Kubilay, Oktay, Kerem, Erhan, Hasan, Mertcan, Burak, Mustafa, Muammer, Sergen, Tahir
SAMSUNSPOR: Posiadala, Mendes, Yunus Emre, Şatka, Tómasson, Soner, Celil, Yalçın, Saikuba, Tahsin, Mouandilmadji
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
14 OCAK ÇARŞAMBA
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)