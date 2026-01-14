PODCAST CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası | Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları devam ediyor. B grubunda mücadele veren Samsunspor, Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanında 3 puan arıyor. Kırmızı beyazlıların tek hedefi kazanarak ligin ikinci yarısına moralli başlamak. A Spor'dan yayınlanan Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :14 Ocak 2026 , 06:59 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2026 , 13:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları devam ediyor.

B grubunda mücadele veren Samsunspor, Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanında 3 puan arıyor. Kırmızı beyazlıların tek hedefi kazanarak ligin ikinci yarısına moralli başlamak.

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GOLLER

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-1 | Marius Mouandilmadji

Gol: Mouandilmadji - Aliağa FK 0-1 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 0-2 | Yalçın Kayan

GOL | Aliağa FK 0-2 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-2 | Burak Süleyman

GOL | Aliağa FK 1-2 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-3 | Celil Yüksel

GOL | Aliağa FK 1-3 Samsunspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Samsunspor: 1-4 | Tahsin Bülbül

İLK 11'LER

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.: Kubilay, Oktay, Kerem, Erhan, Hasan, Mertcan, Burak, Mustafa, Muammer, Sergen, Tahir

SAMSUNSPOR: Posiadala, Mendes, Yunus Emre, Şatka, Tómasson, Soner, Celil, Yalçın, Saikuba, Tahsin, Mouandilmadji

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

14 OCAK ÇARŞAMBA

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

