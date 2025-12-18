Gençlerbirliği - Bodrum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat
Türkiye Kupası'nda 1. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı ağırlıyor. İki takımın da hedefi kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo, Abdurrahim, Thalisson, Sinan, Fıratcan, Samed, Zuzek, Onyekuru, Varesanovic, Csoboth, Niang
BODRUM FK: Bahri Can, Furkan, İsmail, Omar, Mert, Mustafa, Enes, Ege, Dimitrov, Adem, Ali Habeşoğlu