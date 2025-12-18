SON DAKİKA
Gençlerbirliği - Bodrum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı ağırlıyor. İki takımın da hedefi kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak. A Spor'dan yayınlanan Gençlerbirliği - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :18 Aralık 2025 , 17:26
Türkiye Kupası'nda 1. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı ağırlıyor. İki takımın da hedefi kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak.

Gençlerbirliği - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo, Abdurrahim, Thalisson, Sinan, Fıratcan, Samed, Zuzek, Onyekuru, Varesanovic, Csoboth, Niang

BODRUM FK: Bahri Can, Furkan, İsmail, Omar, Mert, Mustafa, Enes, Ege, Dimitrov, Adem, Ali Habeşoğlu

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

