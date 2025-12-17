ZTK’da sessiz başlangıç! Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaştı.
İki takım 90 dakika boyunca tabelayı değiştirecek vuruşu yapamadı ve maç 0-0 sona erdi.
Taraflar hanesine 1 puan yazdırarak turnuvaya merhaba dedi.
Karagümrük bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı siyahlılar ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor