SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

ZTK'da sessiz başlangıç! Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarındaki ilk maç oynandı. Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. İki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025 , 14:59 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2025 , 16:57
ZTK’da sessiz başlangıç! Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda paylaştı.

İki takım 90 dakika boyunca tabelayı değiştirecek vuruşu yapamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Taraflar hanesine 1 puan yazdırarak turnuvaya merhaba dedi.

Karagümrük bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı siyahlılar ise Trabzonspor'u ağırlayacak.


ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN