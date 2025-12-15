Ziraat Türkiye Kupası’nda VAR dönemi! TFF resmen açıkladı

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, kararın 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alındığı belirtildi. Açıklamada, 62 sayılı toplantı sonucunda 2025-2026 sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildiği ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor (AA)
GRUP MAÇLARINDAN İTİBAREN UYGULANACAK
Yapılan statü değişikliğiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarından itibaren VAR sistemi devreye girecek. Kararın, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallar kapsamında yer alan VAR Protokolü'ne uygun şekilde hayata geçirileceği vurgulandı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.