Trabzonspor'dan yıldız oyuncuya transfer resti: Kararını ver!

Viktor Tsygankov'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro AJAX DA DEVREDE Ukraynalı yıldızın adı son dönemde Hollanda devi Ajax ile de anılıyordu. Özellikle Girona'nın küme düşmesinin ardından oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa'dan birçok kulübün transfer yarışında yer aldığı belirtiliyor.

Viktor Tsygankov ile Ajax da ilgileniyor FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜ Haberde yer alan bilgilere göre Viktor Tsygankov, önceki gün Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonspor'un sportif projesi ve yeni sezon planlaması hakkında bilgi alan tecrübeli futbolcunun, kararı için biraz daha süre istediği kaydedildi. Ukraynalı yıldızın, 7 Temmuz'da Ukrayna ile Danimarka arasında oynanacak milli maçın ardından son kararını vermesi bekleniyor.

Viktor Tsygankov kariyerinde Dinamo Kiev forması da giydi OLMAZSA ALTERNATİFLER HAZIR Trabzonspor yönetiminin transferde zaman kaybetmek istemediği öğrenildi. Tsygankov transferinden olumsuz yanıt gelmesi halinde bordo-mavililerin alternatif isimlere yöneleceği ve listedeki diğer adaylarla görüşmeleri hızlandıracağı ifade ediliyor.