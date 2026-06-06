Trabzonspor'dan yıldız oyuncuya transfer resti: Kararını ver!
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Girona'nın Ukraynalı yıldızı Viktor Tsygankov için vites yükseltti. Bordo-mavililerin İspanyol kulübüne 10 milyon euroluk teklif yaptığı ve hem kulüpten hem de oyuncudan kısa süre içinde yanıt beklediği öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Girona forması giyen Ukraynalı futbolcu Viktor Tsygankov için İspanyol kulübüne 10 milyon euro seviyesinde resmi teklif sundu.
- Trabzonspor yönetimi, Girona ve oyuncu tarafına transfer konusunda kısa süre içinde karar verilmesini istediğini bildirdi.
- Viktor Tsygankov, Teknik Direktör Fatih Tekke ile görüştü ve 7 Temmuz'daki Ukrayna-Danimarka milli maçı sonrası son kararını vermesi bekleniyor.
- Trabzonspor, Tsygankov transferinden olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatif isimlere yönelecek ve listedeki diğer adaylarla görüşmeleri hızlandıracak.
- 28 yaşındaki Tsygankov, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen ve Ajax'ın da ilgilendiği bir futbolcu.
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer operasyonu hız kazandı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, uzun süredir gündeminde bulunan Viktor Tsygankov transferinde kritik aşamaya geldi.
GIRONA'YA 10 MİLYON EURO TEKLİF
Trabzonspor yönetiminin, Girona forması giyen Viktor Tsygankov için resmi teklifini sunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin, İspanyol kulübüne 10 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptığı ve görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi.
"KARARINIZI VERİN" MESAJI
Transfer sürecinin uzamasını istemeyen bordo-mavili yönetim, hem Girona'ya hem de oyuncu tarafına net bir mesaj gönderdi. Trabzonspor kurmaylarının, transfer konusunda kısa süre içerisinde karar verilmesini istediği ve bekleme süresinin sınırsız olmayacağını bildirdiği ifade edildi.
AJAX DA DEVREDE
Ukraynalı yıldızın adı son dönemde Hollanda devi Ajax ile de anılıyordu. Özellikle Girona'nın küme düşmesinin ardından oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa'dan birçok kulübün transfer yarışında yer aldığı belirtiliyor.
FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜ
Haberde yer alan bilgilere göre Viktor Tsygankov, önceki gün Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonspor'un sportif projesi ve yeni sezon planlaması hakkında bilgi alan tecrübeli futbolcunun, kararı için biraz daha süre istediği kaydedildi. Ukraynalı yıldızın, 7 Temmuz'da Ukrayna ile Danimarka arasında oynanacak milli maçın ardından son kararını vermesi bekleniyor.
OLMAZSA ALTERNATİFLER HAZIR
Trabzonspor yönetiminin transferde zaman kaybetmek istemediği öğrenildi. Tsygankov transferinden olumsuz yanıt gelmesi halinde bordo-mavililerin alternatif isimlere yöneleceği ve listedeki diğer adaylarla görüşmeleri hızlandıracağı ifade ediliyor.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR
28 yaşındaki futbolcu, modern hücum oyuncusu profiliyle dikkat çekiyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan Ukraynalı yıldız; Sağ kanat, Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor..
TAKIMA SEVİYE ATLATABİLİR
Sol ayağını son derece etkili kullanan Tsygankov; hızı, oyun görüşü, son pas kalitesi, çalım yeteneği ve skor katkısı ile Avrupa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösteriliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor'un hücum kalitesinde önemli bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.