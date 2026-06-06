Trabzonspor'a İspanya'dan bir transfer daha! Golcü bombası patlayacak
Transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor, hücum hattı için iki önemli ismi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Girona forması giyen Ukraynalı golcü Vladyslav Vanat ile Polonya Ligi'nin gol kralı Tomas Bobcek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
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- Trabzonspor, Girona'dan Ukraynalı santrfor Vladyslav Vanat ve Lechia Gdansk'tan Slovakyalı golcü Tomas Bobcek için transfer çalışmalarına başladı.
- Geçtiğimiz sezon Girona'da 29 maçta 10 gol atan Vanat'ın piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
- Polonya Ligi'nde geçen sezon 30 maçta 20 gol atarak gol kralı olan Bobcek'in piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Felipe Augusto'nun Zenit'e yaklaşık 20 milyon euro karşılığında satılması halinde forvet transferine ciddi bütçe ayrılacağı belirtiliyor.
- Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, hücum hattına yapılacak takviyeler için rotasını Avrupa'ya çevirdi. Karadeniz ekibinin gündemindeki iki isim ise Vladyslav Vanat ve Tomas Bobcek oldu.
VANAT İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
İspanya ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Girona forması giyen Vladyslav Vanat için harekete geçti. 24 yaşındaki Ukraynalı santrforun, takımının küme düşmesinin ardından ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Bordo-mavili yönetimin, daha önce gündeme gelen Viktor Tsygankov transferiyle birlikte Vanat dosyasını da yakından takip ettiği ifade edildi. Hatta bazı kaynaklarda Trabzonspor'un iki Ukraynalı yıldızı aynı operasyon içerisinde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
GIRONA'DA 10 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz yaz Dinamo Kiev'den Girona'ya 15 milyon euro karşılığında transfer olan Vanat, İspanya'daki ilk sezonunda 29 maçta 10 gol kaydetti. Takımının küme düşmesini engelleyemese de performansıyla dikkat çekti.
Ukraynalı forvet, bir önceki sezon Dinamo Kiev formasıyla attığı 17 golle Ukrayna Premier Ligi'nde gol kralı olmuş ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde gösterilen Vanat'ın Girona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
AUGUSTO SATILIRSA OPERASYON HIZLANACAK
Trabzonspor'da forvet transferinin, Felipe Augusto'nun geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor. Zenit'in Brezilyalı oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilirken, olası satışın gerçekleşmesi halinde bordo-mavililerin golcü transferine ciddi bütçe ayıracağı konuşuluyor.
BOBCEK DE LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Trabzonspor'un alternatif listesindeki bir diğer isim ise Lechia Gdansk forması giyen Tomas Bobcek.
Polonya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Slovak santrforun durumunu yakından takip ediyor. Geride kalan sezonda müthiş bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 30 maçta 20 gol ve 6 asist üreterek Polonya Ligi'nin gol kralı oldu.
1.87 boyundaki golcü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro olarak gösterilen Bobcek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
FATİH TEKKE HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke'nin yeni sezonda daha üretken bir hücum hattı kurmayı hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda yönetimin hem Vanat hem de Bobcek transferlerini değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği belirtiliyor.
HABER: YUNUS EMRE SEL