Trabzonspor'a İspanya'dan bir transfer daha! Golcü bombası patlayacak

Trabzonspor'da forvet transferinin, Felipe Augusto'nun geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor. Zenit'in Brezilyalı oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilirken, olası satışın gerçekleşmesi halinde bordo-mavililerin golcü transferine ciddi bütçe ayıracağı konuşuluyor.

BOBCEK DE LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Trabzonspor'un alternatif listesindeki bir diğer isim ise Lechia Gdansk forması giyen Tomas Bobcek.

Polonya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Slovak santrforun durumunu yakından takip ediyor. Geride kalan sezonda müthiş bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 30 maçta 20 gol ve 6 asist üreterek Polonya Ligi'nin gol kralı oldu.

1.87 boyundaki golcü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro olarak gösterilen Bobcek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.