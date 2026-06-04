Trabzonspor yeni Felipe Augusto'yu buldu! Scout ekibinden transfere tam not

Steve Ngoura ilk yurt dışı deneyimini Cercle Brugge ile yaşadı MODERN SANTRFOR PROFİLİ 21 yaşındaki Fransız futbolcu, sahip olduğu fiziksel özelliklerle dikkat çekiyor. 1.93 metre boyundaki Ngoura; hızı, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, bire bir mücadelelerdeki başarısı, geçiş oyunlarındaki katkısı ile öne çıkan bir santrfor profili çiziyor.

Steve Ngoura 36 maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı FATİH TEKKE'NİN SİSTEMİNE UYGUN Teknik direktör Fatih Tekke ve teknik ekibin, oyuncunun gelişime açık yapısına olumlu baktığı ifade edildi. Henüz 21 yaşında olması nedeniyle Ngoura'nın yalnızca bugüne değil geleceğe yönelik bir yatırım transferi olarak değerlendirildiği belirtiliyor.