Trabzonspor yeni Felipe Augusto'yu buldu! Scout ekibinden transfere tam not
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Belçika ekibi Cercle Brugge forması giyen Steve Ngoura'yı gündemine aldı. Bordo-mavililerin scout ekibinin genç forvet için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Cercle Brugge forması giyen 21 yaşındaki Fransız forvet Steve Ngoura'yı transfer gündemine aldı.
- Bordo-mavili kulübün scout ekibi, 1.93 metre boyundaki futbolcu için olumlu rapor verdi.
- Steve Ngoura transferi, Augusto'nun Trabzonspor'dan ayrılması durumunda gündeme gelecek.
- Fransız futbolcu bu sezon Cercle Brugge'de 36 maçta 7 gol ve 6 asist kaydetti.
- Ngoura'nın piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bordo-mavili ekipte hücum hattına yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ederken gündeme gelen son isim Fransız forvet Steve Ngoura oldu.
SCOUT EKİBİNDEN OLUMLU RAPOR
Trabzonspor'un scout departmanının uzun süredir takip ettiği oyuncular arasında yer alan Steve Ngoura'nın performansının detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda genç futbolcu için olumlu rapor verildiği öğrenildi.
TRANSFER AUGUSTO'NUN KARARINA BAĞLI
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transferdeki en önemli detay Augusto'nun geleceği olacak.
Trabzonspor yönetiminin, Augusto ile yolların ayrılması halinde Steve Ngoura için resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.
İki futbolcunun da aynı takımda forma giymesi, transfer sürecini daha dikkat çekici hale getiriyor.
CERCLE BRUGGE İLE TEMAS KURULABİLİR
Cercle Brugge forması giyen Steve Ngoura için şartların oluşması halinde Trabzonspor'un Belçika kulübüyle masaya oturabileceği belirtildi.
Transfer görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.
MODERN SANTRFOR PROFİLİ
21 yaşındaki Fransız futbolcu, sahip olduğu fiziksel özelliklerle dikkat çekiyor. 1.93 metre boyundaki Ngoura; hızı, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, bire bir mücadelelerdeki başarısı, geçiş oyunlarındaki katkısı ile öne çıkan bir santrfor profili çiziyor.
FATİH TEKKE'NİN SİSTEMİNE UYGUN
Teknik direktör Fatih Tekke ve teknik ekibin, oyuncunun gelişime açık yapısına olumlu baktığı ifade edildi. Henüz 21 yaşında olması nedeniyle Ngoura'nın yalnızca bugüne değil geleceğe yönelik bir yatırım transferi olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
13 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Steve Ngoura, 2025-2026 sezonunda Cercle Brugge formasıyla 36 resmi maçta görev aldı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 7 gol ve 6 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Avrupa futbolunda gelişim potansiyeli yüksek oyuncular arasında gösterilen Fransız santrforun güncel piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Trabzonspor'un transfer stratejisinde önemli yer tutan genç ve yatırım değeri yüksek oyuncu profiline uyan Steve Ngoura dosyasının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.