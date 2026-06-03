Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Zubkov'un yeni adresi AEK
Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcunun Yunanistan ekibi AEK'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu duyururken, anlaşmada performansa bağlı bonus ve sonraki satıştan pay maddeleri de yer aldı.
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- Trabzonspor, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK'ya kesin transferini açıkladı.
- AEK, oyuncunun sözleşme fesih bedeli karşılığında Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödeme yapacak.
- Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde AEK, Trabzonspor'a 500 bin Euro tutarında bonus ödemesi yapacak.
- Zubkov'un ilerleyen dönemde başka bir kulübe transferi halinde AEK'nın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek.
Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında önemli bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Karadeniz temsilcisi, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, transferin tüm detaylarına yer verildi. Açıklamaya göre AEK, oyuncunun sözleşme fesih bedeli karşılığında Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödeme yapacak.
BONUS MADDESİ DE ANLAŞMADA YER ALDI
Transfer anlaşması yalnızca bonservis bedeliyle sınırlı kalmadı. Trabzonspor, sözleşmeye performansa bağlı ek kazanç maddeleri de ekledi. Buna göre Yunan kulübü, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde bordo-mavililere 500 bin Euro tutarında bonus ödemesi yapacak.
Bu madde sayesinde Trabzonspor, oyuncunun AEK'daki performansına bağlı olarak transferden ek gelir elde etme fırsatı yakaladı.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY
Anlaşmanın dikkat çeken bir diğer detayı ise sonraki satış maddesi oldu. KAP açıklamasına göre Zubkov'un ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer edilmesi halinde AEK'nın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek.
Böylece bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcunun gelecekteki olası transferlerinden de pay alma hakkını korurken, transferden toplamda 4 milyon Euro garanti gelir ve 500 bin Euro'ya kadar ek bonus elde etme imkanına sahip oldu.