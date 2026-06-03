Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Zubkov'un yeni adresi AEK

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, transferin tüm detaylarına yer verildi. Açıklamaya göre AEK, oyuncunun sözleşme fesih bedeli karşılığında Trabzonspor'a 4 milyon Euro ödeme yapacak.

Transfer anlaşması yalnızca bonservis bedeliyle sınırlı kalmadı. Trabzonspor, sözleşmeye performansa bağlı ek kazanç maddeleri de ekledi. Buna göre Yunan kulübü, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde bordo-mavililere 500 bin Euro tutarında bonus ödemesi yapacak.

Zubkov gösterdiği performansla beğeni topladı

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Anlaşmanın dikkat çeken bir diğer detayı ise sonraki satış maddesi oldu. KAP açıklamasına göre Zubkov'un ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer edilmesi halinde AEK'nın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek.

Böylece bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcunun gelecekteki olası transferlerinden de pay alma hakkını korurken, transferden toplamda 4 milyon Euro garanti gelir ve 500 bin Euro'ya kadar ek bonus elde etme imkanına sahip oldu.

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