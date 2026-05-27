Trabzonspor'dan Benfica'ya transfer presi! İlle de Cabral

Benfica, Augusto transferini kaçırdıktan sonra Zubkov ve Oulai için görüşmelere devam ediyor.

Benfica, Trabzonspor ile pazarlık yaparken kendi kadrosunu da şekillendirmek için çalışıyor.

Trabzonspor, Benfica'nın genç ve iki ayağını da kullanabilen beki Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlamak için adeta zamanla yarışıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, Yeşil Burun Adaları milli takımı oyuncusu için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı.

BAŞKA TEKLİFLER OLABİLİR

Oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performans ile farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonspor kurmayları, dev turnuva başlamadan önce bu transferi bitirmek amacıyla baskısını iyice artırdı. Yönetimin hedefi, oyuncuyu turnuva öncesi transfer edebilmek. Portekiz ekibi Benfica, bir yandan Trabzonspor ile Cabral pazarlığı yaparken, diğer yandan kendi kadrosunu şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.