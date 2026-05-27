Trabzonspor'dan Benfica'ya transfer presi! İlle de Cabral
Trabzonspor, 23 yaşındaki bek Sidny Lopes Cabral'ın transferini Dünya Kupası öncesi bitirmek istiyor. Fırtına, Portekiz ekibine büyük baskı kurmuş durumda.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Benfica'nın genç beki Sidny Lopes Cabral'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
- Bordo-Mavili yönetim, Yeşil Burun Adaları milli takımı oyuncusu Cabral'ı Dünya Kupası öncesi kadroya katmak istiyor.
- Trabzonspor, Cabral'ın Dünya Kupası'nda dikkat çekmesi durumunda diğer takımların devreye girmesinden endişe ediyor.
- Benfica, Trabzonspor ile pazarlık yaparken kendi kadrosunu da şekillendirmek için çalışıyor.
- Benfica, Augusto transferini kaçırdıktan sonra Zubkov ve Oulai için görüşmelere devam ediyor.
Trabzonspor, Benfica'nın genç ve iki ayağını da kullanabilen beki Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlamak için adeta zamanla yarışıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, Yeşil Burun Adaları milli takımı oyuncusu için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı.
BAŞKA TEKLİFLER OLABİLİR
Oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performans ile farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonspor kurmayları, dev turnuva başlamadan önce bu transferi bitirmek amacıyla baskısını iyice artırdı. Yönetimin hedefi, oyuncuyu turnuva öncesi transfer edebilmek. Portekiz ekibi Benfica, bir yandan Trabzonspor ile Cabral pazarlığı yaparken, diğer yandan kendi kadrosunu şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Augusto transferini büyük oranda elinden kaçıran Benfica; Zubkov ve Oulai isimleri için sıcak temaslarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.