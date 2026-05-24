Trabzonspor'a 2026 model Christ Inao Oulai! İlk transfer teklifi yapıldı

Trabzonspor, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için 8 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Trabzonspor'da Türkiye Kupası zaferinin ardından transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa kupalarında güçlü ve derin bir kadroyla mücadele etmek isteyen bordo-mavililer, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. TRABZONSPOR TEKLİFİNİ SUNDU Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Trabzonspor, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için resmi teklif yaptı. Bordo-mavililerin 20 yaşındaki orta saha için sunduğu 8 milyon euroluk teklif, Boca Juniors tarafından kabul edilmedi.

BOCA JUNIORS RET CEVABI VERDİ Arjantin temsilcisi, genç futbolcuyu kadro planlamasında önemli bir parça olarak görüyor. Bu nedenle Boca Juniors'un Trabzonspor'un ilk teklifine olumsuz yanıt verdiği belirtildi. BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE Ezequiel Sosa'nın haberine göre Milton Delgado ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, gençleşme operasyonu kapsamında Arjantinli ön liberoyu transfer listesine dahil ettiği ifade edildi.