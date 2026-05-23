Trabzonspor Edin Vişça'ya veda etti! Gözyaşlarıyla ayrıldı

Oyuncu, Trabzonspor'da geçirdiği zor ameliyat sürecinde kulüp çalışanları ve taraftarların desteği için teşekkür etti.

2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğu ve maç atmosferleri oyuncu tarafından unutulmaz olarak nitelendirildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde teşekkür plaketi verdiği Edin Vişça'ya veda etti. Bordo mavili forma ile çıktığı 119 karşılaşmada 21 gol atıp 37 de asist yapan Boşnak futbolcu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Edin Vişça Trabzonspor'dan ayrıldı

Kulübün resmi Youtube kanalına konuşan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, duygusal açıklamalarda bulunarak;

"Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum.

5 yıl boyunca burada hep beraber neler neler yaşadık…

Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluğumuz… 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. O maçlar, stattaki atmosfer… Şimdi hepsi kafamda. O anları, o fotoğrafları hâlâ hatırlıyorum.

Üzgünüm ama diğer taraftan da çok mutluyum. Bunu Trabzonspor'da, bu insanlarla beraber yaşadığım için gururluyum. İyi ki Trabzonspor'a geldim.

Çocuklarım büyüyünce hepsine anlatacağım. Futbolda hayat belki de bunun için yaşanıyor.

Burada zor bir ameliyat geçirdim ama tesis çalışanları, yöneticiler, başkanlar, taraftarlar… Herkes her zaman benim yanımda oldu. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Trabzonspor'a geldim. Gerçekten böyle hissediyorum.

Çok duygusal bir insanım. Hâlâ o üzgünlüğü ve o şampiyonluğu her gün tekrar tekrar yaşıyorum.

O gece devre arasında 1-0 gerideydik. O an takım arkadaşlarımla birlikte sahaya girdik. O sırada ne kadar önemli bir anın, ne kadar önemli bir maçın içinde olduğumun farkında değildim. Tarihi bir geceydi. Zaman geçince bunun değerini daha iyi anladım.

Trabzonspor camiası gerçekten çok farklı bir camia. Buradaki insanların sıcaklığını çok iyi hissettim. Her şey için onlara çok teşekkür ediyorum.

Bu kadar zor bir veda olacağını hiç düşünmemiştim. Burada kendimi gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim.

Tekrar ediyorum; iyi ki bu şehre geldim. İyi ki her şeyi beraber yaşadık.

Herkesi seviyorum. Nasip olursa belki bir gün tekrar karşılaşacağız." dedi.

