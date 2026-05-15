Trabzonspor, Lille'den Felix Correia için düğmeye bastı

Trabzonspor yönetimi, transferin yüksek maliyetine rağmen oyuncu ve kulübü ikna etmek için çalışma başlatmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş da Felix Correia'nın transferiyle ilgileniyor ve Süper Lig'de transfer yarışı yaşanması bekleniyor.

Correia sol kanat, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde oynayabiliyor ve hızı ile dinamizmiyle öne çıkıyor.

25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olup Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yönetimin, Portekizli yetenek için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Sağ ayağını çok etkili kullanan ve asıl mevkisi olan sol kanadın yanı sıra 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu , hızı ve dinamizmiyle dikkat çekiyor.

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda hücum hattını ve kanat organizasyonlarını güçlendirmek isteyen Trabzonspor , aradığı profili Fransa'da buldu. Fırtına, piyasa değeri 10 milyon Euro olan ve Lille'de forma giyen Felix Correia 'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Felix Correia. (Fotoğraflar sosyal medyaya aittir.)

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR

Sporting altyapısında yetişen Correia için Süper Lig'den tek talip Trabzon-spor değil. Hücum rotasyonuna üretken bir isim katmak isteyen Beşiktaş'ın da yetenekli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer yarışının kızışabileceği ifade ediliyor.

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın transferinde maliyetlerin yüksekliği dikkat çekerken, bordo-mavili kurmayların hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmek için şartları zorlayacağı gelen haberler arasında.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Trabzonspor