Beşiktaş'tan Trabzonspor'un Muçi teklifine ret! Yeni görüşme hazırlığı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ernest Muçi, Trabzonspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonda 34 maçta 15 gol ve 9 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Trabzonspor, Muçi'nin bonservisini almak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı ve 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek buldu.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 5 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş, Muçi'nin performansı nedeniyle daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Muçi, Trabzonspor'da kalmak istediğini belirtirken, Trabzonspor yönetimi Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmayı planlıyor.

Sezon başında büyük beklentilerle Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili ekipte kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Teknik direktörün hücum planında kilit rol üstlenen Arnavut futbolcu, ortaya koyduğu skor katkısıyla takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 15 gol ve 9 asist üreterek dikkat çeken bir performansa imza attı. Özellikle kritik maçlarda yaptığı katkıyla öne çıkan Muçi, kısa sürede taraftarın en çok destek verdiği isimlerden biri haline geldi.

Muçi gösterdiği performansla sezonun oyuncularından biri oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU MASADA Trabzonspor yönetimi, kiralık sözleşmesinin sona ermesine kısa süre kala Ernest Muçi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Bordo-mavililerin, anlaşmada yer alan 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu ve Beşiktaş ile yeniden pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. İddiaya göre Karadeniz temsilcisi, siyah-beyazlı kulübe ilk etapta 5 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı kabul etmedi ve öneriyi geri çevirdi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun sezon boyunca ortaya koyduğu performansı gerekçe göstererek daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.