Trabzonspor yeni sihirbazını buldu! Juventus'un yıldızı transferin gözbebeği
Trabzonspor, Visca ve Nwakaeme sonrası sağ kanada önemli bir takviye planlıyor. Ruslan Maliovskyi'nin ardından rota yine İtalya oldu. Bordo mavililer, yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek için Juventus forması giyen Edon Zhegrova’yı gündemine aldı. İşte detaylar...
- Trabzonspor, sezon sonunda Edin Visca ve Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırmayı planlıyor.
- Trabzonspor, Juventus'ta forma giyen Edon Zhegrova'yı transfer listesine aldı.
- Zhegrova'nın çok yönlü hücum profili, Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynuyor.
- Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılma ihtimali, Trabzonspor için transferde fırsat olarak değerlendiriliyor.
- Marsilya da Zhegrova ile ilgileniyor ve bu durum transfer yarışında rekabeti artırabilir.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşırken yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bordo-mavililerde sezon sonunda Edin Visca ve Anthony Nwakaeme ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu nedenle kanat transferi, yönetimin öncelikli başlıklarından biri haline geldi.
ZHEGROVA GÜNDEME GELDİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Juventus forması giyen Edon Zhegrova'yı transfer listesine aldı.
27 yaşındaki Kosovalı futbolcunun uzun süredir takip edildiği ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gündeme alındığı belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ
Zhegrova, sağ kanat başta olmak üzere hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Bu özelliği, Trabzonspor'un yeni sezon hücum planlamasında oyuncuyu cazip hale getiriyor.
Bordo-mavililer, Visca ve Nwakaeme sonrası kanatlarda daha dinamik, bire birde etkili ve farklı rollere uyum sağlayabilecek bir profil arıyor.
AYRILIK İHTİMALİ FIRSAT OLABİLİR
Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zhegrova'nın sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü.
Bu ihtimal, Trabzonspor açısından transfer sürecinde önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
MARSİLYA DA DEVREDE
Kosovalı oyuncuya yalnızca Trabzonspor'un ilgi göstermediği aktarıldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da Zhegrova'yı takip ettiği belirtildi.
Bu durum, transfer yarışında rekabeti artırabilir ve bordo-mavililerin elini zorlaştırabilir.
PERFORMANSI
Edon Zhegrova bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta görev aldı. 485 dakika süre bulan Kosovalı kanat oyuncusu, bu süreçte skor katkısı üretemedi.
Trabzonspor cephesi, oyuncunun mevcut performansından çok potansiyelini, çok yönlü yapısını ve yaz döneminde doğabilecek ayrılık ihtimalini dikkate alıyor.