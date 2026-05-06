Trabzonspor yeni sihirbazını buldu! Juventus'un yıldızı transferin gözbebeği

Marsilya da Zhegrova ile ilgileniyor ve bu durum transfer yarışında rekabeti artırabilir.

Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılma ihtimali, Trabzonspor için transferde fırsat olarak değerlendiriliyor.

Zhegrova'nın çok yönlü hücum profili, Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynuyor.

Bordo-mavililerde sezon sonunda Edin Visca ve Anthony Nwakaeme ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu nedenle kanat transferi, yönetimin öncelikli başlıklarından biri haline geldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşırken yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Zhegrova adını Lille'de duyurdu

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ

Zhegrova, sağ kanat başta olmak üzere hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. Bu özelliği, Trabzonspor'un yeni sezon hücum planlamasında oyuncuyu cazip hale getiriyor.

Bordo-mavililer, Visca ve Nwakaeme sonrası kanatlarda daha dinamik, bire birde etkili ve farklı rollere uyum sağlayabilecek bir profil arıyor.