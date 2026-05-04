Trabzonspor'a Portekiz'den bir bek transferi daha! İmza yakın

Trabzonspor, geçen sezon Benfica’ya kaptırılan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Lopes Cabral için yeniden harekete geçiyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor

  • Trabzonspor, geçen sezon Benfica'ya kaptırdığı Yeşil Burun Adaları asıllı sağ bek Sidny Lopes Cabral'ı transfer etmek için yeniden harekete geçti.
  • Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için kiralama ve satın alma opsiyonu formülleri değerlendiriliyor.
  • Trabzonspor yönetimi önümüzdeki günlerde Portekiz ekibine resmi teklif sunmak için girişimlerde bulunacak.
  • Cabral bu sezon 26 maçta forma giyerek 6 gol ve 6 asist kaydetti.

GEÇTIĞIMIZ sezon bek pozisyonunu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Trabzonspor'un, transferini bitirmeyi çok istediği ancak son anda Portekiz devi Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral sevdası bitmedi. Bordo-Mavili kurmaylar, Yeşil Burun Adaları asıllı 23 yaşındaki sağ beki bu kez renklerine bağlamak için oldukça kararlı. Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cabral için Trabzonspor cephesinin kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

Cabral bu sezon 26 maçta görev alırken 6 gol atıp 6 asist yaptı

12 GOLLÜK KATKISI VAR

Bordo-mavili kulübün profesyonellerinin, önümüzdeki günlerde Portekiz ekibinin kapısını çalarak resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında. Cabral bu sezon 26 maçta görev alırken 6 gol 6 asistlik katkı yapmayı da başardı.

