GEÇTIĞIMIZ sezon bek pozisyonunu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Trabzonspor'un, transferini bitirmeyi çok istediği ancak son anda Portekiz devi Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral sevdası bitmedi. Bordo-Mavili kurmaylar, Yeşil Burun Adaları asıllı 23 yaşındaki sağ beki bu kez renklerine bağlamak için oldukça kararlı. Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cabral için Trabzonspor cephesinin kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi.