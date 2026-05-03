Ernest Muçi bu sezon Trabzonspor formasıyla 32 maçta 13 gol ve 8 asistle toplam 21 gollük katkı sağladı.

25 yaşındaki futbolcu sakatlıklar nedeniyle 3 maç kaçırdı ve dönüşünde eski formunu yakalayamadı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muçi'nin kalması konusunda teknik direktörün kararına saygı duyacaklarını belirtti.

Muçi'nin Beşiktaş'a dönüşünün düşük ihtimal olmadığı belirtiliyor.

Sezon başında 10 numara mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşma sağlamış ve Ernest Muçi'yi kiralamıştı. Karadeniz temsilcisi ilk etapta performansıyla beklentileri karşılayamasa da sonrasında yakaladığı istatistiklerle adından söz ettirmeyi başaran yıldız orta saha, son dönemde ise sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı ve dönüşünde de eski formu yakalayamadı.

Ernest Muçi sezon başında Beşiktaş'tan kiralandı 8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi ile ilgili yaptığı KAP duyurusunda; "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.