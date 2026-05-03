Sezon başında 10 numara mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşma sağlamış ve Ernest Muçi'yi kiralamıştı. Karadeniz temsilcisi ilk etapta performansıyla beklentileri karşılayamasa da sonrasında yakaladığı istatistiklerle adından söz ettirmeyi başaran yıldız orta saha, son dönemde ise sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı ve dönüşünde de eski formu yakalayamadı.
8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi ile ilgili yaptığı KAP duyurusunda; "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.
21 GOLLÜK KATKI
Bordo mavili forma ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki orta saha, 13 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum Beşiktaş taraftarlarını da iştahlandırdı ve birçok siyah beyazlı, Muçi'nin takıma dönmesi adına sosyal medyadan çağrılarda bulundu.
SAKATLIK SEKTEYE VURDU
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı bel sakatlığını Trabzonspor'da nüksetmesiyle yeniden sahalardan uzak kalan Ernest Muçi, 15 gün futbol oynayamadı. Ayrıca bileğindeki sorun nedeniyle 5 günlük ara vermek zorunda kaldı. Toplamda 3 maç kaçırdı.
KARAR FATİH TEKKE'DE
Oyuncusunun durumunu yakından takip eden teknik direktör Fatih Tekke, kararı da kendi verecek. Deneyimli çalıştırıcı konusunda açıklama yapan başkan Ertuğrul Doğan; "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız Trabzon'da Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon euro para ödenmesi lazım diye aklımda. Rakam da bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da" ifadelerini kullanmıştı.
GÖRÜNTÜ DEĞİŞTİ
İlk etapta futbolcusuna çok güvenen ve Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklama ile Muçi'ye olan güvenini ortaya koyan Tekke; "Sergen abi sevdiğimiz bir abimizdir ama Muçi bende var" sözlerini sarf etmişti. Ama yaşanan sakatlıklar ve form düşüklüğü sonrası nasıl bir karar çıkacağını belirsiz hale getirdi.
Muçi'nin Beşiktaş'ta futbol hayatına devam etmesinin düşük bir ihtimal olarak görülmediği biliniyor.