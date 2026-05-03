CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'da kader anı! Ernest Muçi'nin bonservisi Beşiktaş'tan alınacak mı?

Şampiyonluk ihtimali ortadan kalkan ancak ikinciliği ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo mavililerin gündemindeki ilk isim Ernest Muçi. Arnavut futbolcunun bonserbisi konusunda 10 Mayıs'a kadar karar verilmesi bekleniyor. Uzun süredir mutlu olunan yıldız oyuncu için farklı bir karar çıkabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da kader anı! Ernest Muçi'nin bonservisi Beşiktaş'tan alınacak mı?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi için 8,5 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip ve teknik direktör Fatih Tekke nihai kararı verecek.
  • Ernest Muçi bu sezon Trabzonspor formasıyla 32 maçta 13 gol ve 8 asistle toplam 21 gollük katkı sağladı.
  • 25 yaşındaki futbolcu sakatlıklar nedeniyle 3 maç kaçırdı ve dönüşünde eski formunu yakalayamadı.
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muçi'nin kalması konusunda teknik direktörün kararına saygı duyacaklarını belirtti.
  • Muçi'nin Beşiktaş'a dönüşünün düşük ihtimal olmadığı belirtiliyor.

Sezon başında 10 numara mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşma sağlamış ve Ernest Muçi'yi kiralamıştı. Karadeniz temsilcisi ilk etapta performansıyla beklentileri karşılayamasa da sonrasında yakaladığı istatistiklerle adından söz ettirmeyi başaran yıldız orta saha, son dönemde ise sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı ve dönüşünde de eski formu yakalayamadı.

Ernest Muçi sezon başında Beşiktaş'tan kiralandı

8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi ile ilgili yaptığı KAP duyurusunda; "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, Ernest Muçi için kararını 10 Mayıs'a kadar vermek zorunda

21 GOLLÜK KATKI

Bordo mavili forma ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki orta saha, 13 gol atıp 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum Beşiktaş taraftarlarını da iştahlandırdı ve birçok siyah beyazlı, Muçi'nin takıma dönmesi adına sosyal medyadan çağrılarda bulundu.

Ernest Muçi performansıyla herkesi etkiledi

SAKATLIK SEKTEYE VURDU

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı bel sakatlığını Trabzonspor'da nüksetmesiyle yeniden sahalardan uzak kalan Ernest Muçi, 15 gün futbol oynayamadı. Ayrıca bileğindeki sorun nedeniyle 5 günlük ara vermek zorunda kaldı. Toplamda 3 maç kaçırdı.

Ernest Muçi'nin transferi için son kararı Fatih Tekke verecek

KARAR FATİH TEKKE'DE

Oyuncusunun durumunu yakından takip eden teknik direktör Fatih Tekke, kararı da kendi verecek. Deneyimli çalıştırıcı konusunda açıklama yapan başkan Ertuğrul Doğan; "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız Trabzon'da Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon euro para ödenmesi lazım diye aklımda. Rakam da bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da" ifadelerini kullanmıştı.

Ernest Muçi 20 gün sahalardan uzak kaldı

GÖRÜNTÜ DEĞİŞTİ

İlk etapta futbolcusuna çok güvenen ve Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklama ile Muçi'ye olan güvenini ortaya koyan Tekke; "Sergen abi sevdiğimiz bir abimizdir ama Muçi bende var" sözlerini sarf etmişti. Ama yaşanan sakatlıklar ve form düşüklüğü sonrası nasıl bir karar çıkacağını belirsiz hale getirdi.

Muçi'nin Beşiktaş'ta futbol hayatına devam etmesinin düşük bir ihtimal olarak görülmediği biliniyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi: Skandal!
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'un beraberliğinde skandal kararlar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler