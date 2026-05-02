REHA KAPSAL: ODAKLANMA VE MOTİVASYON
Trabzonspor son üç haftada kaybettiği yedi puandan sonra kendi saha ve seyircisi önünde tek 3 puana odaklandı.
Göztepe maça en önemli özelliği olan pres ile başladı. Ama presi doğru bir şekilde bordo-mavililer kırdı. Daha sonra bunun devamı gelmeyince ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü Göztepe aldı.
İzmir ekibi golü buldu, oyunu kontrol etti ve bu bölümde orta sahayı rahat geçti. Göztepe çok net pozisyonlardan yararlanamadı.
Trabzonspor'un fiziksel anlamda ciddi bir düşüşü var. Aynı zamanda hücum üretkenliği çok yetersizdi.
Konyaspor deplasmanındaki gibi bir ilk yarıyı olumsuz anlamda geçirdi.
İkinci yarıda Mustafa'nın oyundan atılması ile 10 kişi kalan bordomavililerin işi iyice zorlaştı. Zaten sayısal üstünlüğü doğru bir şekilde yöneten Göztepe idi.
Ancak buna rağmen son dakikaya kadar Trabzonspor oyunu bırakmadı. İşin tuhafı Trabzonspor iyi oynar, kötü oynar ama buna hakem Ozan Ergün karar veremez!
Onuachu'nun nizami golüne faul verdi, hiç anlamış değilim.
Eğer Ozan Ergün bu nizami golü vermiş olsaydı, ikinci yarıda maçı bırakmama adına ortaya koyduğu mücadelesi ile sahadan üç puanla ayrılacaktı Trabzonspor... 3 puanı da sonuna kadar hak etti ev sahibi.
Hem de genç ve dinamik bir rakibine karşı.
Uzatmalarla birlikte 60 dakika rakibine karşı 10 kişi oynadı.
Trabzonspor'un ligdeki ikincilik hedefini son maça kadar elbette kovalayacak.
Şu an en gerçekçi hedef; çok başarılı geçirdikleri sezonda Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalı.
Buraya "odaklanma" ve tüm birimleriyle beraber "motivasyonunu" buraya kaydırmalı.
MUSTAFA ÇULCU: KIRMIZI KART SKANDAL
Trabzonspor-Göztepe maçının hakemi Ozan Ergün, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koşulsuz ve haksız rekabetle destek verdiği ve kısa sürede ışık hızıyla FIFA yaptığı bir hakem. Oyunu okumakta zorlandı sadece ilk yarıda 15 toplamda 36 faul 9 sarı, 1 kırmızı ile maçı tamamlayabildi. Mustafa Eskihellaç'ın ilk sarısı doğru ama ikinci sarıdan ihracı skandal. Maç da hakemlik de burada bitti.
İSKENDER GÜNEN: ONUACHU YALNIZ KALDI
rabzonspor'un maça çıkardığı ilk 11, merkez ağırlıklı bir planın işaretiydi. Orta alanda Bouchouari, Folcarelli ve Ozan ile burada yoğunluğu hedeflerken Onuachu tek santrfor olarak önde bırakıldı. Kanat oyuncusu eksikliği bana göre önemli bir sorun olarak göze çarptı. Göztepe maça daha istekli ve organize başlayan taraftı. Topa sahip oldu, Trabzonspor'u geri itti. Ve oyunun kontrolünü ele aldı. Baskı golle sonuçlanırken Trabzonspor'un çıkış sorunları ve pas hataları oyunun ritmini tamamen rakibe verdi. Trabzonspor'un en büyük sorunu kenar oyuncu eksikliğinden dolayı oyunu açamamasıydı. Hücumlar merkezde sıkıştı. Onuachu yalnız kaldı. Ve üretkenlik istenilen düzeyde bir türlü gerçekleşmedi.
İlk yarıda Mustafa'nın da kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı. Muçi'nin yerine Oulai değişikliği daha çok mücadele ve tempo hedefi gösterse de oyunun dengesini bir türlü değiştirmedi. Göztepe, topa sahip olan ve oyunu yöneten taraf oldu. Trabzonspor ise tamamen eksik kalmasına rağmen direnmeye çalıştı. Görünen o ki kendi sahasında Galatasaray galibiyetinden sonra bir türlü fiziksel ve mental anlamda yeterlilik gösteremedi. Özellikle fiziksel anlamda da düşüşler ortaya çıktığında arzu edilen ve beklenilen sonuçlar alınamaması hayal kırıklığı yaşattı. Ama 10 kişi kalmalarına rağmen maçın son dakikalarında Umut ile gelen golle 1 puan alma başarısı gösterdiler.