Bordo- mavililer, 120 dakika süren yorucu Samsunspor mesaisinin ardından adeta revire döndü. Batagov ve Okay'ın sezonu kapattığı öğrenilirken; Pina, Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ın Konyaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin 24 saatlik zamanla yarışı başladı.

Folcarelli.

Henüz durumları netleşmeyen bu üç oyuncu için Trabzonspor sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etti. Yıldız isimlerin zorlu Konya deplasmanında forma giyip giyemeyeceği, bugün yapılacak yoğun tedavi programının ardından belli olacak.