Alınan bilgilere göre Trabzonspor scout ekibi, oyuncuyu Arjantin'de canlı olarak takip etti. Her iki kanatta da forma giyebilen ve hızıyla dikkat çeken Zeballos'un performansı, izleme komitesinden tam not aldı.

Exequiel Zeballos. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Oyuncunun top tekniği, adam eksiltme becerisi ve hücum bölgesindeki dinamizmine hayran kalan yetkililer, teknik heyet ve yönetime oldukça olumlu bir rapor sundu. Scout ekibinin "Kadroda olmalı" şeklindeki raporunun ardından Trabzonspor yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Şartların kulübün ekonomik yapısına uyması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Güncel değeri 7 milyon euro olan Zeballos'un, kulübü ile 31 Aralık 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Haber: Yunus Emre Sel