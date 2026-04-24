Trabzonspor Boca Juniors'tan Exequiel Zeballos'u transfer etmek için harekete geçti

Bordo-Mavililer’in transfer gündemindeki yeni isim Exequiel Zeballos. Genç Tangocu, Boca Juniors formasıyla sergilediği performans sonrası canlı izlendi. Her iki kanatta oynayabilen yıldız oyuncu için girişimlerin başladığı gelen bilgiler arasında

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına hedefini belirledi. Bordo-Mavililer'in transfer gündemine aldığı son isim, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Exequiel Zeballos oldu.

Alınan bilgilere göre Trabzonspor scout ekibi, oyuncuyu Arjantin'de canlı olarak takip etti. Her iki kanatta da forma giyebilen ve hızıyla dikkat çeken Zeballos'un performansı, izleme komitesinden tam not aldı.

Exequiel Zeballos. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Oyuncunun top tekniği, adam eksiltme becerisi ve hücum bölgesindeki dinamizmine hayran kalan yetkililer, teknik heyet ve yönetime oldukça olumlu bir rapor sundu. Scout ekibinin "Kadroda olmalı" şeklindeki raporunun ardından Trabzonspor yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Şartların kulübün ekonomik yapısına uyması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Güncel değeri 7 milyon euro olan Zeballos'un, kulübü ile 31 Aralık 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Haber: Yunus Emre Sel

