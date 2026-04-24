Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına hedefini belirledi. Bordo-Mavililer'in transfer gündemine aldığı son isim, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Exequiel Zeballos oldu.
Alınan bilgilere göre Trabzonspor scout ekibi, oyuncuyu Arjantin'de canlı olarak takip etti. Her iki kanatta da forma giyebilen ve hızıyla dikkat çeken Zeballos'un performansı, izleme komitesinden tam not aldı.
Oyuncunun top tekniği, adam eksiltme becerisi ve hücum bölgesindeki dinamizmine hayran kalan yetkililer, teknik heyet ve yönetime oldukça olumlu bir rapor sundu. Scout ekibinin "Kadroda olmalı" şeklindeki raporunun ardından Trabzonspor yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Şartların kulübün ekonomik yapısına uyması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Güncel değeri 7 milyon euro olan Zeballos'un, kulübü ile 31 Aralık 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Haber: Yunus Emre Sel