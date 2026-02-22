Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli şoku! Maça devam edemedi

Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fırtına, Felipe Augusto ve Paul Onuachu ile geri dönmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'un yıldızı Tim Jabol-Folcarelli, Gaziantep FK karşısındaki performansıyla tam not aldı (Fotoğraf: AA)

OKAY OYNADI

Bordo mavililerin orta sahadaki en önemli futbolcularından Tim Jabol-Folcarelli, 83. dakikada bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin saha kenarında tedavi uyguladığı başarılı futbolcu, maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.

Folcarelli'nin durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşmesi bekleniyor.