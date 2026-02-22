PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli şoku! Maça devam edemedi

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bordo mavililer için 83. dakikada talihsiz bir an yaşandı. Fransız futbolcu Tim Jabol-Folcarelli, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli şoku! Maça devam edemedi

Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fırtına, Felipe Augusto ve Paul Onuachu ile geri dönmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'un yıldızı Tim Jabol-Folcarelli, Gaziantep FK karşısındaki performansıyla tam not aldı (Fotoğraf: AA)

OKAY OYNADI

Bordo mavililerin orta sahadaki en önemli futbolcularından Tim Jabol-Folcarelli, 83. dakikada bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin saha kenarında tedavi uyguladığı başarılı futbolcu, maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine 83. dakikada Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu.

Folcarelli'nin durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşmesi bekleniyor.

5 dakikada zafer! Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU5 dakikada zafer! Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
5 dakikada zafer! Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler