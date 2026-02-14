PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un gol makinesi Paul Onuachu seriyi sürdürdü

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, son haftalardaki çıkışını sürdürerek dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmada attığı 5 golle form grafiğini zirveye taşırken, Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 16’ya yükseltti.


Orta sahada kazanılan topun ardından sol kanattan hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç pasını Mathias Løvik'e aktardı. Løvik'in çaprazdan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinde Jayden Oosterwolde'nin yanında iyi yükselen Onuachu, yere doğru sert bir kafa vuruşu yaptı. Seken top, uzak direğin yanından ağlarla buluştu.

Paul Onuachu ve İsmail Yüksek mücadele ederken (AA)

SON 4 MAÇTA 5 GOL, TOPLAMDA 16 OLDU

Son dönemde skor yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, son 4 maçta 5 gol kaydederek Trabzonspor'un hücum hattında belirleyici isim oldu. Ligde 16 gole ulaşan Onuachu, özellikle ceza sahası içindeki hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle rakip savunmaların öncelikli önlem aldığı oyuncular arasında bulunuyor.

