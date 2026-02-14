Trabzonspor'dan Anderson Talisca'nın golüne itiraz! VAR kararını verdi

Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, itirazlar sürerken kulaklığını işaret ederek VAR kontrolünün yapıldığını sahaya yansıttı.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'in yaklaşık iki dakika süren incelemesinin ardından gol kararı geçerli sayıldı ve oyun santrayla yeniden başladı.