Trabzonspor'dan Anderson Talisca'nın golüne itiraz! VAR kararını verdi
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 15. dakikada Anderson Talisca ile skoru 1-1’e getirdi. Ev sahibi ekip, gol öncesinde pası veren İsmail Yüksek’in topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu.
Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, itirazlar sürerken kulaklığını işaret ederek VAR kontrolünün yapıldığını sahaya yansıttı.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'in yaklaşık iki dakika süren incelemesinin ardından gol kararı geçerli sayıldı ve oyun santrayla yeniden başladı.