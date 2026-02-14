Trabzonspor derbi hasretini yine bitiremedi

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı. Bu sonuç, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin o sezon ligde yaşadığı tek yenilgi olarak kayıtlara geçti.