Trabzonspor derbi hasretini yine bitiremedi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da büyük maç hasreti devam etti. Bordo-mavililer, İstanbul’un üç büyük rakiplerine karşı aradığı galibiyeti bir kez daha bulamazken, serinin uzaması dikkat çekti.

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı. Bu sonuç, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin o sezon ligde yaşadığı tek yenilgi olarak kayıtlara geçti.

Abdullah Avcı, Trabzonspor teknik direktörü olarak derbi galibiyeti kazanan son isim (AA)

AVCI'DAN SONRA GALİBİYET ÇIKMADI

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, daha sonra takımın başına geçen Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde de üç büyük rakipleri karşısında ligde kazanmayı başaramadı.

