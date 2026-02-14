Fatih Tekke'den yenilgi sonrası açıklama! "Her şeyde üstün taraf bizdik"

Fatih Tekke yine derbi galibiyeti elde edemedi (AA)

İşte Tekke'nin sözleri;

"Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik."

"3 ŞUT ATTILAR 3'Ü DE GOL OLDU"

"Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık."

"DEVAM EDECEĞİZ"

"Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu." dedi.