Ernest Muçi Fenerbahçe derbisinde de sahneye çıktı
Trabzonspor’un Beşiktaş’tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi, derbide de skora doğrudan etki etti. Savunmadan Nwaiwu’nun attığı uzun pasa hareketlenen Muçi, Jayden Oosterwolde ve Milan Škriniar’ı geçerek aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek skor katkısına devam etti.
Kasım ayı sonundan itibaren yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Muçi, ligde son 12 maçında 10. golünü kaydederken 3 asist üretti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maçta görev alan oyuncu, toplamda 12 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Arnavut futbolcu ayrıca kiralandığı Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe derbisinde de takımı için sahneye çıkmayı başardı.