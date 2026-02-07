Trabzonspor otobüsüne 3. kez taşlı saldırı! 6 kişi gözaltına alındı... "Can güvenliğimiz tehdit altında" açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (DHA)

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Ertuğrul Doğan; "Her şeyi Samsun şehrine mal etmemek lazım. Samsun bizim komşu şehrimiz, bizim komşumuz. Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz." diye konuştu.