Trabzonspor otobüsüne 3. kez taşlı saldırı! 6 kişi gözaltına alındı... "Can güvenliğimiz tehdit altında" açıklaması
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kafileyi taşıyan otobüse bu sezon 3. kez taşlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Bordo mavililerden yapılan açıklamada sporcu ve teknik heyetin can güvenliğinin tehlike altında olduğu ve artık bu durumun organize bir hal aldığı ifade edildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
- Trabzonspor, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
- Trabzonspor Kulübü, Kocaeli ve Antalya'nın ardından üçüncü kez benzer saldırıya maruz kaldıklarını bildirdi.
- Kulüp, saldırıların münferit değil organize olduğunu ve normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
- Trabzonspor, sporcu, teknik heyet ve personelin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurguladı.
- Kulüp, saldırıları gerçekleştiren faillere emsal teşkil edecek cezalar verilmesini talep etti.
Trabzonspor Kulübü, Kocaeli ve Antalya'nın ardından Samsun'da da takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.Trabzonspor kafilesine taşlı saldırı!
Yapılana açıklamada;
"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.
Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.
Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.
Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.
Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Kamuoyuna duyurulur."
ifadelerine yer verildi.
MAÇ SONU AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Ertuğrul Doğan; "Her şeyi Samsun şehrine mal etmemek lazım. Samsun bizim komşu şehrimiz, bizim komşumuz. Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz." diye konuştu.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.