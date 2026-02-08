Gollerin kralı Paul Onuachu! Süper Lig'de zirveye oturdu

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada bordo-mavililerin tek golünü atan Paul Onuachu, Samsunspor karşısında bu sezon ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Yıldız santrfor, yine bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u öne geçiren isim oldu.

Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, ikinci yarıda atılan bir kafa golü de VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı.