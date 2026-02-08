Gollerin kralı Paul Onuachu! Süper Lig'de zirveye oturdu
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında ezeli rakibi Samsunspor’a konuk olan Trabzonspor’da skor üretimi yine Paul Onuachu ve Ernest Muçi üzerinden şekillendi. Karadeniz derbisinde Muçi’nin ortası, Onuachu’nun kafa vuruşuyla buluştu ve Nijeryalı golcü Süper Lig’deki 14. golünü kaydetti. Derbide iki golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Onuachu, tabelayı boş kaleye atarak farkı ikiye çıkardı. Böylelikle gol sayısını 15'e yükseltti.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada bordo-mavililerin tek golünü atan Paul Onuachu, Samsunspor karşısında bu sezon ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Yıldız santrfor, yine bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u öne geçiren isim oldu.
Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, ikinci yarıda atılan bir kafa golü de VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı.
81. DAKİKADA ZİRVEYE ÇIKTI
Mücadelenin 81. dakikasında bu kez Umut Nayir'in asistinde topu filelerle buluşturan Paul Onuachu, skoru 0-2'ye getirdi. Bu golle birlikte gol sayısını 15'e yükselten Nijeryalı forvet, Süper Lig gol krallığı yarışında liderliğe çıktı.
AFRİKA DÖNÜŞÜ SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı dönüşünde çıktığı üst üste üçüncü Süper Lig maçında da gol atmayı başardı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde 15 gole ulaşırken bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 16. kez gol sevinci yaşadı.
MUÇİ'DEN KRİTİK ASİST
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, Onuachu'nun golünde asisti yapan isim oldu. Sağ kanattan sol ayağıyla arka direğe kesilen ortayla dikkat çeken Arnavut futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 3. asistini kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 27 maçta 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
ONUACHU'DAN KAPTANLIK MESAJI
Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Paul Onuachu, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, Samsunspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgularken, takım arkadaşlarının sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade etti. Onuachu, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu ve Trabzonspor gibi bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.