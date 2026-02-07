Fatih Tekke açıkladı! Zukov Fenerbahçe derbisinde yok

Kritik galibiyet aldıklarını vurgulayan Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız." dedi.