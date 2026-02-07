Fatih Tekke açıkladı! Zukov Fenerbahçe derbisinde yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımıın 3-0 kazandığı Samsunspor maçını değerlendirdi. Tekke, deplasmanında alınan farklı galibiyetin önemine dikkat çekerken, takımının sahada ortaya koyduğu oyun disiplininden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca Oleksandr Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetişemeyeceğini dile getirdi.
Giriş Tarihi:
Kritik galibiyet aldıklarını vurgulayan Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız." dedi.
ZUBKOV DERBİDE YOK!
48 yaşındaki çalıştırıcı, Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişemeyeceğini açıklayarak; "Zubkov'un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde."ifadelerini kullandı.