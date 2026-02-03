Fatih Tekke'den maç sonu transfer sözleri! "Rekor teklifler yaptık"

"Dar alandaki becerilerimizi biraz daha doğru kullanmamız lazım. Ön taraftaki etkinlik istediğimiz seviyede değil. Acelecilik var. İkinci yarı yeteneklerimiz kullandık diyebilirim. Devre arasında 'Biz özgüvensiz oynayamayız. Denemelisiniz.' dedim."

Fatih Tekke (AA)

"5 MAÇ SEYRİMİZİ BELİRLER"

"Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir periyota giriyoruz. Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK arkasından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirler. Buna hazır olmamız lazım."

"SON ANA KADAR ARAYIŞIMIZ VAR"

"Özellikle bazı bölgelerde eksiklerimiz var bu net gözüküyor. İstediğimiz oyuncuların ismi, ilgimiz…

Türkiye ve Trabzon olunca rakamlar inanılmaz derecede 20-25'leri buluyor. Biz bir yapı inşa ettik. Yükselen ve rekabet edebilen bir takım. Oyuncuların değerlerinin arttığı ve değer gören bir Trabzonspor var. Kafamız dik olması lazım, çalışmaya hep devam edeceğiz. Belirlediğimiz ve uzun süredir izlediğimiz oyuncular var. Başkanımız, biz ve izleme ekibimiz.

Şu an bize gelip net oyuncu olarak katkı yapacak hiçbirinin maliyeti uymuyor. Resmi teklif olarak belki de Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini de verdik ama kabul edilmedi. Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum."

"BENJAMIN 10 ÜZERİNDEN 2-3 BİLE DEĞİL"

"Benjamin Bouchouari'nin önceki sene oynadığı maçlarla arasında farklar var. Moral ve motivasyonu aşağılarda gözüküyor. Oynamayı bekliyor ama orada çok iyi iki oyuncumuz var. Beklemek durumunda. Oynadığı sürelerde yeteneğini göstermeli. Bazen oyuncu kendi kendine düştüğünde sadece hocası ve takımı ile ilgili değil kendisi ile alakalı… 10 üzerinden şu an 2-3 bile değil…

Bugün futbol oynayabiliyorsa Trabzonspor sayesinde oldu. Bu işte süre çok önemli ama herkesin performansı benim için çok önemli. Samsun ve Fenerbahçe maçları… Bunlar zor maçlar. Tam istediğimiz gibi bir süreç ilerlemedi. Bouchouari açısından da bu böyle."