Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Antalya'da açılıyor. Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üstüne çıkmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke, kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Antalyaspor:Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Soner, Safuri, Ballet, Samet, Van de Streek.

Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında bugüne kadar oynanan 59 karşılaşmada bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 14 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 109 kez havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü.

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanlarında da rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 maçta 15 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşmada berabere kaldı ve 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla yaşadı. Bu maçın ardından oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyet ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'un sahasında aldığı 7-0'lık sonuç olarak kayıtlara geçti.

