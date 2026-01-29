PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor eski oyuncusu için devrede! İlk teklif yapıldı

Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'in ardından Umut Nayir ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir transfer için daha harekete geçti. Bordo mavililer, bir dönem formasını da giydiği Yusuf Sarı'nın takıma katılması adına Başakşehir'e teklifte bulundu.

Bordo-mavili formayla Türkiye futboluna adım atan ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalayarak A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Yusuf Sarı için yeniden nabız yoklanıyor. Yerli rotasyonu güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, tecrübeli kanat oyuncusunu yeniden gündemine aldı.

Yusuf Sarı Türkiye'de ilk olarak Trabzonspor forması giydi (Başakşehir)

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Yusuf Sarı, teknik heyetin yerli kanat alternatifleri arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Bu doğrultuda oyuncunun mevcut durumu, form grafiği ve fiziksel durumu detaylı şekilde değerlendirilmeye başlandı.

Yusuf Sarı (Instagram)

BAŞAKŞEHİR İLE İLK TEMAS

Transfer süreci kapsamında bordo-mavililer, Başakşehir ve oyuncu cephesiyle ilk teması kurarak Yusuf Sarı hakkında bilgi aldı ve teklifini turuncu lacivertlilere iletti.

Yusuf Sarı bu sezon sakatlığın da etkisiyle istediği sürede forma şansı elde edemedi (Başakşehir)

SÜPER LİG TECRÜBESİ ÖNE ÇIKIYOR

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen bordo-mavililer, Yusuf Sarı'nın Süper Lig tecrübesini ve kulübü yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Bonservis şartlarının uygun hale gelmesi ya da olası bir takas formülünün gündeme gelmesi halinde transfer sürecinin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Yusuf Sarı Trabzonspor sonrası Rizespor ve Adana Demirspor'da da oynadı (Wikipedia)

OYUNCU CEPHESİ BEKLEMEDE

Yusuf Sarı cephesinin ise kulüpler arasında anlaşma sağlanmasını beklediği, şartların oluşması halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Umut Nayir resmen Trabzonspor'da! Maliyeti KAP'a bildirildi: İşte imza süresi

