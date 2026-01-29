Trabzonspor eski oyuncusu için devrede! İlk teklif yapıldı

Yusuf Sarı bu sezon sakatlığın da etkisiyle istediği sürede forma şansı elde edemedi (Başakşehir)

SÜPER LİG TECRÜBESİ ÖNE ÇIKIYOR

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen bordo-mavililer, Yusuf Sarı'nın Süper Lig tecrübesini ve kulübü yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Bonservis şartlarının uygun hale gelmesi ya da olası bir takas formülünün gündeme gelmesi halinde transfer sürecinin hız kazanabileceği belirtiliyor.