Trabzonspor Cihan Çanak'ı Gençlerbirliğİ'ne kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Bordo mavililer, bu sezon süre bulmakta zorlandığı Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, geçen sezon başında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan ÇanakGençlerbirliği'ne kiraladı. Bu sezon istediği süreyi alamayan genç futbolcu, ikinci yarıda başkent ekibinin formasını giyecek.

Karadeniz temsilcisi, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun maaşının tamamının krımızı siyahlı ekip tarafından karşılanacağını açıkladı.

