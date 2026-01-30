Trabzonspor Cihan Çanak'ı Gençlerbirliğİ'ne kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Bordo mavililer, bu sezon süre bulmakta zorlandığı Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı.
Giriş Tarihi:
Trabzonspor, geçen sezon başında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan Çanak'ı Gençlerbirliği'ne kiraladı. Bu sezon istediği süreyi alamayan genç futbolcu, ikinci yarıda başkent ekibinin formasını giyecek.
Karadeniz temsilcisi, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun maaşının tamamının krımızı siyahlı ekip tarafından karşılanacağını açıkladı.