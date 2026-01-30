Fırtına tekledi! Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de şampiyonluk grubu içinde bulunan Trabzonspor, kritik 2 puan bıraktı.

Bordo mavililer, van de Streek'in golü ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci devrede Onuachu penaltıdan eşitledi ancak ikinci kez topun başına geldiğinde bu kez aynı başarıyı gösteremedi.

Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçıran Nijeryalı yıldız, takımına galibiyeti getiremedi.

Fırtına, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçme fırsatını da elinin tersiyle itti.