Fırtına tekledi! Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo mavililer, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılıp 2 puan kaybetti. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de şampiyonluk grubu içinde bulunan Trabzonspor, kritik 2 puan bıraktı.
Bordo mavililer, van de Streek'in golü ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci devrede Onuachu penaltıdan eşitledi ancak ikinci kez topun başına geldiğinde bu kez aynı başarıyı gösteremedi.
Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçıran Nijeryalı yıldız, takımına galibiyeti getiremedi.
Fırtına, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçme fırsatını da elinin tersiyle itti.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.
29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.
61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
UMUT NAYİR İLK KEZ KADRODA
Trabzonspor'un Konyaspor'dan transfer ettiği Umut Nayir, lisansının çıkarılmasının ardından maç kadrosunda yer aldı.
Deneyimli futbolcu yedek kulübesinde mücadeleye başladı. 68. dakikada sakatlanan Zubkov'un yerine oyuna girdi.
OULAI'DEN BÜYÜK HATA
Karşılaşmada ilk yarıda Antalyaspor Sander van de Streek ile 1-0 öne geçti.
Hollandalı futbolcu, bordo mavililerin genç yıldızı Christ Inao Oulai ayağının kayması sonrası topu aldı ve Onana'nın bacak arasından ağları buldu.
LOVIK 45 DAKİKA
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor, üst üste 8 karşılaşmada rakiplerine karşı söz konusu sürede üstünlük kuramadı.
Teknik direktör Fatih Tekke, ikinci devreye Mathias Lovik'i çıkarıp Mustafa Eskihellaç'ı alarak başladı..
SAMSUNSPOR'A KONUK OLACAK
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, 21. haftada ise Samsunspor ile Samsun'da karşılaşacak ve 3 puan mücadelesi verecek.