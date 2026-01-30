Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI

Ernest Muçi (DHA) 60. RANDEVU Trabzonspor ile Antalyaspor arasında bugüne kadar oynanan 59 karşılaşmada bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 14 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 109 kez havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü.

Oleksandr Zubkov (AA) ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLAR Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanlarında da rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 maçta 15 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşmada berabere kaldı ve 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.