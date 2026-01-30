Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Antalya'da açılıyor. Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üstüne çıkmak amacında. Antalyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor:Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Soner, Safuri, Ballet, Samet, Van de Streek.
Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
60. RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında bugüne kadar oynanan 59 karşılaşmada bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 14 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 109 kez havalandırırken, kalesinde 59 gol gördü.
ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLAR
Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanlarında da rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 maçta 15 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşmada berabere kaldı ve 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SON 6 LİG MAÇINDA YENİLGİ YOK
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla yaşadı. Bu maçın ardından oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor yenilgi yüzü görmedi.
EN FARKLI GALİBİYET ANTALYASPOR'DAN
İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyet ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'un sahasında aldığı 7-0'lık sonuç olarak kayıtlara geçti.