Umut Nayir resmen Trabzonspor'da! Maliyeti KAP'a bildirildi: İşte imza süresi

Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ayrılığının ardından gözler yapılacak forvet transferine çevrilmişti. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen bordo-mavililer, bu doğrultuda Umut Nayir için Konyaspor ile masaya oturdu. Trabzonspor'un, tecrübeli golcü için Konyaspor'a resmi teklif sunduğu ve görüşmelerde takas formülü öne çıktı. Bordo-mavililerin, bu kapsamda Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a önerdi. Taraflar el sıkıştı.





KAP'A BİLDİRİLDİ



Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."denildi.



SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY



Öte yandan Konyaspor'un, iki oyuncu için Trabzonspor'a bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcuların bir sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği ifade edildi.