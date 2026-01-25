Trabzonspor'a bir Norveçli daha! Sol kanatta rüzgar gibi esecek
Ara transfer döneminde Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i kadrosuna katan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer, sol kanat takviyesi için de gözünü Norveç'e dikti. Kazeem Olaigbe'yi göndermeyi hedefleyen Fırtına'nın listesindeki ilk isim ise Jens Petter Hauge.
Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik transferleriyle ile ara döneme giriş yapan Trabzonspor'da kadro yapılanması devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin izlediği oyuncular yürütülen operasyonda flaş bir isim daha listeye dahil edildi.
SOL BEKTEN SONRA FORVETE DE NORVEÇLİ
Trabzonspor, forvetteki gücünü artırmak amacıyla başladığı araştırmalarda Sarpsborg 08'in golcüsü Daniel Karlsbakk için temaslara başladı ve bir hayli mesafe kat etti.
Yabancı kontenjanındaki sorunu aştığı andan sonra genç yıldızı açıklamak isteyen yönetim, aynı ligden bir isimle daha sözleşme imzalamak istiyor.
Ayrıca Karlsbakk bu hafta içinde Türkiye'ye gelebilir.
JENS PETTER HAUGE SÜRPRİZİ
Bu sezon yaptığı scout transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor, bu kez nispeten yaşı daha olgun ancak takıma katkı vereceğine inandığı Jens Petter Hauge için girişimlere başladı.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun hem farklı mevkilerde oynayabilmesi hem de skor katkısının bulunması bu tercihin yapılmasını sağladı.
2028'E KADR SÖZLEŞMESİ VAR
Bordo mavili ekip her ne kadar bu transfer için istekli olsa da Hauge aynı frekansta değil. Yönetim, kesenin ağzını da açmayı planladığı yıldız oyuncudan istediği yanıtı henüz almış değil.
İsteği Bodo/Glimt'te kalmak veya major liglerde oynamak. 2028'e kadar kontratı bulunuyor ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Jens Petter Hauge, adını Bodo/Glimt'te duyurduktan sonra Milan, Frankfurt ve Gent formalarını giydikten sonra ülkesine sarı siyahlı kulüple bir kez daha merhaba dedi.
Ülkesi adına da 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gol sevinci yaşadı.