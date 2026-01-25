Trabzonspor'a bir Norveçli daha! Sol kanatta rüzgar gibi esecek

Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik transferleriyle ile ara döneme giriş yapan Trabzonspor 'da kadro yapılanması devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin izlediği oyuncular yürütülen operasyonda flaş bir isim daha listeye dahil edildi.

Ayrıca Karlsbakk bu hafta içinde Türkiye'ye gelebilir.

Yabancı kontenjanındaki sorunu aştığı andan sonra genç yıldızı açıklamak isteyen yönetim, aynı ligden bir isimle daha sözleşme imzalamak istiyor.

Trabzonspor, forvetteki gücünü artırmak amacıyla başladığı araştırmalarda Sarpsborg 08'in golcüsü Daniel Karlsbakk için temaslara başladı ve bir hayli mesafe kat etti.

Jens Petter Hauge (REUTERS)

JENS PETTER HAUGE SÜRPRİZİ

Bu sezon yaptığı scout transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor, bu kez nispeten yaşı daha olgun ancak takıma katkı vereceğine inandığı Jens Petter Hauge için girişimlere başladı.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun hem farklı mevkilerde oynayabilmesi hem de skor katkısının bulunması bu tercihin yapılmasını sağladı.