Trabzonspor'un yıldızına dev bonservis! Transferde bomba patlayabilir

Arseniy Batagov birçok kulübün radarındaydı (AA)

TEKLİF 4+20 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisinin, Batagov için 4 milyon euro kiralama bedeli ve sezon sonunda devreye girecek 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferle ilgili kararın kısa süre içinde verilmesinin beklendiği aktarıldı.