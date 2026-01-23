Trabzonspor'un yıldızına dev bonservis! Transferde bomba patlayabilir

PODCAST CANLI YAYIN

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov’a Avrupa’dan ciddi bir teklif geldi. Genç futbolcuya İngiliz ekibi Bournemouth talip oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bordo-mavili kulübün 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arseniy Batagov için resmi teklifini Trabzonspor'a iletti.

Arseniy Batagov birçok kulübün radarındaydı (AA)

TEKLİF 4+20 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisinin, Batagov için 4 milyon euro kiralama bedeli ve sezon sonunda devreye girecek 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferle ilgili kararın kısa süre içinde verilmesinin beklendiği aktarıldı.

Arseniy Batagov ile Bournemouth ilgileniyor (DHA)

BONSERVİSİNİ KATLAYACAK

Trabzonspor, Arseniy Batagov'u 2024 yaz transfer döneminde 1 milyon 830 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Arseniy Batagov 1.8 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a imza atmıştı (DHA)

SEZON PERFORMANSI

Genç savunmacı, bu sezon bordo-mavili forma ile 21 resmi maçta görev aldı. Batagov, sahada kaldığı 1.845 dakikada 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

