Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Kabul edemem"
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Fatih Tekke özellikle yedikleri golü kabul edemeyeceğini söyledi. Christ Inao Oulai için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada basit hatalarla yenilen gole tepki gösterirken, transfer süreci ve sezon hedefleri konusunda kulüp içinde tam bir fikir birliği olduğunu vurgulayarak; "Başkanım, ben, yönetim kurulu, izleme ekibi, hepsini kattığımızda farklı hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu tamamen koşullarla alakalı bir şey. Biz aman bir oyuncuyu satalım derdinde değiliz. Biz taraftarımız nasıl mutlu olur derdindeyiz. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız." dedi.
Karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurgulayan Tekke, "Zor olacağını söylemiştik, gerçekten de öyle oldu. Rakibin zaman zaman topa sahip olduğu anlar vardı. Çok basit bölgelerde top kayıpları yaptık. Oyuncularımızın çoğu genç, bunların olması normal"ifadelerini kullandı.
BUNU KABUL EDEMEM!
İkinci yarıda yapılan hamlelerin oyunun gidişatını değiştirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Onuachu'nun oyuna bu kadar enerjik girmesi bizim için önemliydi. Nwakaeme'nin o pozisyonda verdiği pası başka kimse görmezdi, Onuachu'nun attığı gol de kolay değildi. Formasyonda değişiklikler yaptık, oyunun geneline bakarak hamlelerimizi planladık" dedi. Yedikleri gole de değinen Tekke, "Bugün çok basit bir gol yedik, bunu kabul edemem. Topa sahipken konumlanmamız iyi ama sahada da antrenmandaki cesareti göstermeliyiz"sözleriyle savunma disiplinine dikkat çekti.
HEDEFİMİZDEN ŞAŞMAYACAĞIZ
Tekke'nin özellikle Oulai'nin transfer durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti. Transfer iddialarına da yanıt veren Fatih Tekke, kulüp içinde ortak bir bakış açısı olduğunun altını çizerek, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle aynı düşüncedeyiz. Ekibim aylardır büyük bir emekle oyuncu izliyor. Aramızda fikir ayrılığı yok. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Katılacak ve ayrılacak oyuncular olabilir ama hedefimizden asla şaşmayacağız" ifadelerini kullandı. Genç teknik adam, sezon hedeflerine ilişkin ise "Gerçekçi olacağız ama benim yapım ikinciliği bile kabul etmez. Trabzonspor için en iyisini yapmak zorundayız. Oyuncular gidebilir. Bugün bu durumu eleştirenler, dün 'Niye aldın?' diyenler. Oyuncu gelişti. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olur. Ben tabii ki iyi oyuncum kalsın isterim ama biz de gittik buralardan. Önemli olan kulüp." diyerek Kasımpaşa galibiyeti sonrası kararlılık mesajı verdi.