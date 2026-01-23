Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Kabul edemem"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada basit hatalarla yenilen gole tepki gösterirken, transfer süreci ve sezon hedefleri konusunda kulüp içinde tam bir fikir birliği olduğunu vurgulayarak; "Başkanım, ben, yönetim kurulu, izleme ekibi, hepsini kattığımızda farklı hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu tamamen koşullarla alakalı bir şey. Biz aman bir oyuncuyu satalım derdinde değiliz. Biz taraftarımız nasıl mutlu olur derdindeyiz. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız." dedi.



Karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurgulayan Tekke, "Zor olacağını söylemiştik, gerçekten de öyle oldu. Rakibin zaman zaman topa sahip olduğu anlar vardı. Çok basit bölgelerde top kayıpları yaptık. Oyuncularımızın çoğu genç, bunların olması normal"ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke bir maçtan daha 3 puanla ayrılmayı başardı (AA)



BUNU KABUL EDEMEM!



İkinci yarıda yapılan hamlelerin oyunun gidişatını değiştirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Onuachu'nun oyuna bu kadar enerjik girmesi bizim için önemliydi. Nwakaeme'nin o pozisyonda verdiği pası başka kimse görmezdi, Onuachu'nun attığı gol de kolay değildi. Formasyonda değişiklikler yaptık, oyunun geneline bakarak hamlelerimizi planladık" dedi. Yedikleri gole de değinen Tekke, "Bugün çok basit bir gol yedik, bunu kabul edemem. Topa sahipken konumlanmamız iyi ama sahada da antrenmandaki cesareti göstermeliyiz"sözleriyle savunma disiplinine dikkat çekti.