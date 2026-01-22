Ertuğrul Doğan'dan Christ Inao Oulai açıklaması! Bonservisi belli oldu

Daniel Karlsbakk (TV 2)

DANIEL KARLSBAKK ANLAŞMASI TAMAM

Bordo mavililerin 1 numarası, gündemde bulunan forvet transferi ve planlama hakkında da konuşarak; "Daniel Karlsbakk basına yansıdı ama anlaşma olduktan sonra yansıdı. Biz oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaları yapmıştık. Augusto'ya bir teklif var, ciddi. Bizim dediğimiz rakamlara gelirse iş, hazırlığımız var. Başka ayrılacak oyuncular da olabilir. Hocamızın bazı talepleri de var. Anlatamıyorum hepsini. Transfer planlamamız, hocamla benim aramda." sözlerini sarf etti.