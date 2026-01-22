Ertuğrul Doğan'dan Christ Inao Oulai açıklaması! Bonservisi belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da son günlerde gündemde olan Christ Inao Oulai'nin transferine ilişkin konuştu. Doğan, Fildişili futbolcu için Galatasaray'dan teklif geldiğin ancak beklentilerinin 40 milyon euro ve üzeri olduğunu söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da güneme ilişkin soruları yanıtladı. Doğan, transferin en sıcak isimlerinden biri olan Christ Inao Oulai hakkındaki düşüncelerini açıkladı ve hem yurt içinden hem de yurt dışından teklif almalarına rağmen beklentilerinin 40 milyon euro ve üzeri olduğunu dile getirdi.
Farklı oyunculara da ilgi bulunduğunu dile getiren Doğan; "Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil."ifadelerini kullandı.
BATAGOV İÇİN 30 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ!
Doğan, A Spor'daki açıklamalarına Arseniy Batagov ile devam ederken, yüksek beklentileri olduğunu yineleyip Ukraynalı yıldız hakkında;"Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah." dedi.
DANIEL KARLSBAKK ANLAŞMASI TAMAM
Bordo mavililerin 1 numarası, gündemde bulunan forvet transferi ve planlama hakkında da konuşarak; "Daniel Karlsbakk basına yansıdı ama anlaşma olduktan sonra yansıdı. Biz oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaları yapmıştık. Augusto'ya bir teklif var, ciddi. Bizim dediğimiz rakamlara gelirse iş, hazırlığımız var. Başka ayrılacak oyuncular da olabilir. Hocamızın bazı talepleri de var. Anlatamıyorum hepsini. Transfer planlamamız, hocamla benim aramda." sözlerini sarf etti.