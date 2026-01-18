Trabzonspor'un Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Ernest Muçi (AA)

42. RANDEVU

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te oynanan karşılaşmayla lig tarihinde 42. kez rakip oluyor. İki köklü kulüp arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor'un 21-9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.