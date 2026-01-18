PODCAST CANLI YAYIN

Kocaelispor - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını memnun eden Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer kazanarak morallenmek ve Gençlerbirliği karşısındaki kaybını telafi etmek amacında. Diğer yandan Galatasaray'ın teklemesi üzerine de zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. Kocaelispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaelispor - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşıyor.

Kocaelispor - Trabzonspor | CANLI-2

CANLI TAKİP

Kocaelispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Benjamin Bouchouari (AA)

İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Tayfur, Linetty, Rivas, Churlinov, Agyei, Petkovic.

Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.

Ernest Muçi (AA)

42. RANDEVU

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te oynanan karşılaşmayla lig tarihinde 42. kez rakip oluyor. İki köklü kulüp arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor'un 21-9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

Trabzonspor İstanbulspor'u 6-1 yendi (AA)

KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Bordo-mavili ekip, Kocaelispor deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 20 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Bu süreçte 8 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Felipe Augusto (AA)

SON 6 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, Süper Lig'e 16 yıl aranın ardından yeniden yükselen Kocaelispor'a karşı oynadığı son deplasman maçlarında da üstünlük kurmakta güçlük çekti. Bordo-mavililer, İzmit'te oynanan son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet aldı.

Trabzonspor ikinci yarıda şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor (AA)

EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DAN

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyet Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

Ernest Muçi (AA)

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısının ilk haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kazeem Olaigbe (AA)

