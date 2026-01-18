Kocaelispor - Trabzonspor | CANLI
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını memnun eden Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer kazanarak morallenmek ve Gençlerbirliği karşısındaki kaybını telafi etmek amacında. Diğer yandan Galatasaray'ın teklemesi üzerine de zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. Kocaelispor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Tayfur, Linetty, Rivas, Churlinov, Agyei, Petkovic.
Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.
42. RANDEVU
Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te oynanan karşılaşmayla lig tarihinde 42. kez rakip oluyor. İki köklü kulüp arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor'un 21-9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.
KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR
Bordo-mavili ekip, Kocaelispor deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 20 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Bu süreçte 8 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
SON 6 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, Süper Lig'e 16 yıl aranın ardından yeniden yükselen Kocaelispor'a karşı oynadığı son deplasman maçlarında da üstünlük kurmakta güçlük çekti. Bordo-mavililer, İzmit'te oynanan son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet aldı.
EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DAN
İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyet Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
Ligin ilk yarısının ilk haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
